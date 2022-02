Le Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (CNPA-Bénin) a suspendu trois (03) responsables de son bureau pour des actes «graves» selon l’organisation. La décision de suspension de ces trois responsables a été prise à l’issue d’une réunion extraordinaire du Bureau directeur du CNPA-Bénin tenue ce vendredi 04 février 2022 à Cotonou.

3 conseillers suspendus du CNPA-Bénin. Il s’agit du Vice-Président, du Secrétaire Général et du Secrétaire à la Formation. La décision de suspension de ces trois conseillers a été rendue publique ce vendredi 04 février 2022, à l’issue d’une réunion extraordinaire du Bureau directeur du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel qui a eu lieu à la Maison des Médias de Cotonou.

Selon le communiqué de presse du CNPA-Bénin en date du 04 février 2022 et signé de son Président Evariste Seth HODONOU, il est reproché à ces 3 responsables les motifs de détournement de courriers administratifs et de participation à des activités au nom du CNPA-Bénin sans mandat du Bureau Directeur et sans ordre de mission dûment signé du Président. C’est pour cela qu’«ils sont interdits de participer aux activités du bureau et de représenter le CNPA-BENIN à toutes les activités officielles nationale et internationale à compter du vendredi 04 février 2022 et ce jusqu’à la prochaine Assemblée Générale».

Pour le Président du CNPA-Bénin, «cette suspension découle de la gravité des actes posés par les intéressés et vise à préserver l’image de marque du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel du Bénin». A part la suspension, le CNPA-Bénin a fait savoir qu’une enquête judiciaire est ouverte pour évaluer les préjudices causés à l’organisation à travers les actes de ces trois responsables.

