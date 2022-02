Le président français Emmanuel Macron estime que le moment de lever toutes les restrictions sanitaires n’est pas encore arrivé et il appelle les Français au calme alors que de nouvelles manifestations (notamment l’arrivée du convoi de la liberté inspiré du Canada) sont prévues pour ce week-end. C’est ce que le chef de l’État français a déclaré dans une interview publiée vendredi soir par Ouest-France.

« Nous sommes tous collectivement fatigués par ce que nous vivons depuis deux ans. Cette fatigue s’exprime de plusieurs manières: par du désarroi chez les uns, de la dépression chez d’autres. On voit une souffrance mentale très forte, chez nos jeunes et moins jeunes. Et parfois, cette fatigue se traduit aussi par de la colère. Je l’entends et la respecte. Mais j’en appelle au plus grand calme. Les revendications des uns et des autres sont toujours légitimes. Nous avons d’ailleurs toujours préservé le droit de manifester, le pluralisme démocratique, les débats parlementaires… durant cette période. Mais nous avons besoin de concorde, de beaucoup de bienveillance collective« , a déclaré Emmanuel Macron en répondant à la question d’un journaliste sur un possible retour de la violence avec des « convois pour la liberté » qui promettent de se diriger ce week-end vers Paris et Bruxelles.

Le chef de l’État a également souligné que la vague Omicron était en train de se résorber et les autorités avaient déjà levé certaines restrictions, notamment le port de masques dans des lieux soumis au pass vaccinal. Emmanuel Macron a également confirmé que les dernières restrictions pour les bars et les clubs de nuit seraient levées le 16 février. Or, tant que la situation reste difficile dans les hôpitaux, les autorités maintiendront les restrictions liées au pass vaccinal.

