Le Bénin comme la plupart des pays du monde, est confronté à la terrible pandémie de la Covid-19. Pour lutter efficacement contre ce fléau, le gouvernement est convaincu qu’il faut vacciner massivement la population. C’est dans cette optique qu’il a lancé le 15 décembre 2021, une campagne accélérée de vaccination. Elle prendra fin en mars 2022 et l’objectif est d’arriver à vacciner 60% de la population cible.

C’est du moins ce qu’a laissé entendre le Directeur de cabinet du ministre de la santé lors de l’atelier organisé par les acteurs de la santé du 1er au 02 février 2022 à Cotonou. « Le gouvernement a prolongé cette campagne jusqu’à la fin du mois de mars afin d’atteindre l’objectif final qui est de réussir à faire vacciner au moins 60% des cibles » a déclaré le DC selon les propos rapportés par le journal Fraternité.

Quelque 1 million de personnes vaccinées

On retient du bilan de la campagne de vaccination présenté lors de cet atelier que environ 23% de la population cible a été vaccinée à la date du 31 janvier 2022 soit quelque 1 million de personnes immunisées. La représentante des partenaires techniques et financiers Zenab Konkobo Kouanda , visiblement satisfaite de ce taux de couverture vaccinal a indiqué que le Bénin venait de très loin et ses progrès en terme de vaccination, au niveau de la sous-région sont « remarquables ».

