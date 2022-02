L’actrice Mylène Demongeot avait été infectée par le Covid-19 et selon ses dires, les pronostics disaient qu’elle allait mourir à l’hôpital. Mais heureusement pour elle, elle a survécu à son infection et elle a tenu à remercier le professeur Didier Raoult qui lui a sauvé la vie. Invitée sur le plateau de C à vous dans la cadre de la promotion du film Maison de retraite, l’actrice s’est livrée sur son infection au coronavirus alors qu’elle était en plein tournage.

« J’ai été sauvée par Raoult. Je suis partie à l’hôpital, on a dit : ‘’Dans deux jours, elle est morte’’. Donc à la maison, tout le monde pleurait », a-t-elle rappelé. L’un des acteurs du film, l’humoriste Kev Adams a confirmé l’information précisant qu’ils avaient été appelés. « C’est ce qu’on nous a dit. […] ‘’Mylène, ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Vous devriez prévoir la suite sans elle’’. On se dit que ce n’est pas possible, c’est un film choral, il n’y a pas de suite sans elle ! Donc oui, c’est une série de miracles », a confié l’humoriste.

Un livre dédié à Raoult

Après cela, Demongeot a réitéré ses remerciements à l’endroit de l’infectiologue disant qu’elle l’« embrassait ». En raison de la polémique dont le Pr Didier Raoult fait l’objet dans le monde scientifique, l’actrice a déploré que le livre dans lequel elle remercie le natif de Dakar soit suspendu. « Le livre où je remercie le Pr Raoult de m’avoir sauvé après mon atteinte du Covid est hélas en suspens », avait confié Mme Demongeot le 30 janvier dans les colonnes de France Dimanche en expliquant qu’elle lui avait dédié le livre.

