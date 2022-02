Les autorités américaines ont récupéré une importante somme de cryptomonnaies volées. Il s’agit en effet de 3,6 milliards de dollars de bitcoins qui avaient été volés sur la plateforme d’échange Bitfinex. Selon les informations données pas les autorités ce mardi 8 février 2022, ce sont au total, plus de 94 000 bitcoins volés et aujourd’hui saisis par la justice américaine.

« La plus importante (saisie) jamais réalisée par le ministère »

Les mis en cause sont Ilya Lichtenstein âgé de 34 ans et son épouse Heather Morgan âgé de 31 ans qui ont été arrêtés, dans la matinée de ce mardi. D’après le département américain de la justice, ils sont souspçonnés d’avoir voulus blanchir les cryptomonnaies dans un système complexe de transactions de cryptomonnaie. Suite à cette saisie importante, Lisa Monaco, ministre adjointe de la justice, a réagi dans un communiqué. « Ces arrestations et cette saisie financière, la plus importante jamais réalisée par le ministère, montrent que les cryptomonnaies ne sont pas un refuge pour les criminels » a-t-elle déclaré. Pour rappel, il s’agit de 120 000 bitcoins qui avaient été volés sur la plateforme Bitfinex et qui valaient à l’époque 65 millions de dollars.

25 000 bitcoins sortis du portefeuille

Les autorités sont parvenues à retracer les mouvements des fonds. A en croire les procureurs, les millions de bitcoins ont par la suite été envoyé sur un portefeuille appartenant à Ilya Lichtenstein. Cinq années après, 25 000 bitcoins sont sortis du portefeuille via un « labyrinthe de transactions en cryptomonnaies » pour être par la suite utilisés dans l’achat de NFT ou d’or. C’est donc le reste qui a pu être récupéré par les autorités américaines. Pour rappel, ce montant de bitcoins saisis intervient après l’arrestation, en novembre 2021, d’un cybercriminel au Canada qui avait volé 36 millions de dollars de cryptomonnaies. Le mis en cause avait utilisé cet argent pour s’acheter un nom rare sur un jeu vidéo.

