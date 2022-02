Plusieurs jours se sont écoulés depuis la mort de l’acteur ayant joué dans la série à succès The Walking Dead, Moses Moseley. Ce dernier avait été retrouvé mort dans sa voiture, après avoir disparu pendant plusieurs jours. L’homme âgé de 31 ans avait un pistolet sur ses genoux ainsi qu’une blessure au visage. Selon les informations du média Hollywood Reporter, sa dépouille avait été retrouvée à Stockbridge, en banlieue d’Atlanta.

Ses proches savaient qu’il aimait la vie

Sa mort a créé une vague de réactions sur les réseaux sociaux et les autorités ont ouvert une enquête, tout en privilégiant la piste du suicide. Cette dernière est cependant rejetée par les membres de la famille du défunt. Dans une interview accordée au média américain TMZ, la sœur de l’acteur Teerea Kimbro, a estimé qu’il a été kidnappé puis assassiné, trois jours après. A l’en croire, toutes les personnes qui étaient proches de Moses Moseley savaient qu’il aimait la vie. D’après Teerea Kimbro, le trentenaire avait réservé un enregistrement pour le lundi qui a précédé sa mort. Cependant, il ne s’est jamais présenté. Il s’agit d’une chose qu’il n’aurait jamais faite selon sa sœur, qui a ajouté que l’acteur aimait la direction que prenait sa carrière.

L’équipe de The Walking Dead avait réagi sur Twitter

Teerea Kimbro a, en outre, déclaré que l’arme qui a été retrouvée appartenait à son frère, tout en soulignant que celui-ci et elle aimaient se rendre au champ de tir. Pour rappel, l’annonce du décès de Moses Moseley avait fait réagir l’équipe de la série The Walking Dead. Sur son compte Twitter, elle avait écrit : « Nos pensées et nos prières vont vers Moses J. Moseley, le membre de notre famille The Walking Dead ». Outre la série The Walking Dead, dans laquelle il a joué, Moses Moseley a eu deux rôles dans les séries télévisées Watchmen et Queen of the South. Aussi est-il apparu dans le film Volumes Of Blood : Horror Stories.

Applis LNT : Android - Iphone