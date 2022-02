Dans la journée d’hier un ancien ministre sénégalais s’est éteint. En effet, l’ancien ministre de l’Économie, des Finances et du Plan sous la présidence d’Abdou Diouf dans le gouvernement de Habib Thiam, Papa Ousmane Sakho est décédé hier. L’ancien politicien sénégalais était âgé de 79 ans. Ce jeudi 17 février à 11h doit se tenir la levée du corps à la mosquée Rawane Mbaye. La nouvelle du décès de ce politicien sénégalais avait secoué la sphère politique sénégalaise. Et le numéro un sénégalais n’est pas resté insensible à la nouvelle.

Macky Sall n’est pas resté de marbre après l’annonce de la nouvelle du décès de Papa Ousmane Sakho. Via un post sur les réseau sociaux, Macky Sall s’est exprimé et a présenté les condoléances à la famille du disparu. “Je suis très peiné d’apprendre le décès de Pape Ousmane Sakho, ancien ministre de l’Economie et des Finances. Je rends hommage à un économiste reconnu et présente mes condoléances émues à sa famille. Paix à son âme », a écrit le Président du Sénégal Macky Sall

