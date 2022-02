Une découverte très peu ordinaire a été faite par des scientifiques néo-zélandais. Il s’agit d’un bébé requin-fantôme qui a été découvert à environ 1,2 km de profondeur, près de South Island, le 8 février dernier. A en croire les précisions qui ont été apportées par un membre de l’équipe de recherche, l’espèce de requin dont le bébé a été retrouvé ne sont pas faciles à identifier et se caractérisent par leur discrétion.

L’avantage de cette découverte est qu’elle aura le mérite de favoriser une meilleure compréhension de l’espèce et plus précisément quand ils sont plus jeunes. « Les petits peuvent vivre dans des habitats très différents, ils peuvent avoir un régime alimentaire différent, ils peuvent même avoir une apparence très différente de celle des adultes », a confié au média britannique BBC Docteur Finucci un membre de l’équipe de recherche.

Des prélèvements seront effectués

Selon le plan qui a été établi par les scientifiques, un prélèvement sera effectué sur le bébé requin-fantôme. « Nous prélèverons un petit échantillon de tissu et nous procéderons à une analyse génétique aléatoire », a notamment expliqué l’équipe de scientifiques. « Ensuite, nous ferons toute une série de mesures morpho-métriques ou corporelles, qui nous aideront également à déterminer l’espèce à laquelle nous avons affaire », a poursuivi Docteur Finucci.

