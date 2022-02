Au Brésil, le bus de l’équipe de football de Bahia a fait l’objet d’une attaque. Selon les informations rapportées sur cette situation, il s’agit d’un engin explosif qui a sauté à bord du véhicule transportant les joueurs. Au total, trois blessés ont été enregistrés dans les rangs des joueurs. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, une publication du club permet de voir en image les dégâts causés par l’explosion.

« Le cas le plus inquiétant est le gardien de but Danilo Fernandes, qui a été frappé au visage avec des éclats et est en route pour l’hôpital », a fait savoir dans tweet Bahia. Pour l’heure, aucune information n’a été publiée sur les potentiels auteurs de cette attaque. On retient également que les attaques contre les équipes ne sont pas rares au Brésil. Ce qui semble plutôt inhabituel est l’usage de la bombe.

Une enquête en cours

Certaines sources indiquent que les supporters du club peuvent également être à l’origine de cette attaque à cause des mauvaises performances du club au cours de ces dernières semaines. Une enquête a déjà été ouverte par la police pour connaitre les circonstances de l’explosion. « Nous allons collecter des images, des déclarations de joueurs et des témoins qui se trouvaient sur place à ce moment-là. Nous utiliserons nos capacités maximales pour identifier et arrêter les auteurs », a déclaré l’enquêteur de police Victor Spinola aux médias à l’Arena Fonte Nova.

Applis LNT : Android - Iphone