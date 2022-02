A deux mois environ des élections présidentielles en France, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen et son challenger de la Reconquête, Éric Zemmour ne cessent de se lancer des piques, alors qu’ils font tous deux face à un adversaire plus grand, Emmanuel Macron, qui est donné victorieux dans les sondages et qui a également déjà réuni ses 500 parrainages. Alors que beaucoup trouvent une proximité entre Le Pen et Zemmour compte tenu de leur vison sur certains sujets, la leader du RN, dans une interview accordée au quotidien français Le Figaro a opposé sa vision au « zemmourisme » qui est un « communautarisme » selon elle.

Marine Le Pen a dénoncé la position « division » que porte, d’après elle, le polémiste. Elle a à ce propos attribué aux « manœuvres » de Zemmour, les nombreux départs qu’elle enregistre dans son camp. Ces départs selon elle sont liés à des questions de point de vue sur différents sujets qui sont au cœur de la campagne de Zemmour. « Ils considèrent que le conflit de civilisation est en réalité un conflit religieux. Ils sont en désaccord avec moi quand je refuse d’entrer en croisade ou que je différencie islam et l’islamisme », a affirmé la députée de prédit des messages d’excuses.

Zemmour se bat pour tuer le RN

« Je ne suis pas étonnée de cette situation », a-t-elle souligné parlant de ce qui peut advenir en politique. Toutefois, Le Pen estime que ses départs sont l’œuvre d’une « tentative de sabotage » de la part d’Éric Zemmour. « Il ne se bat pas pour gagner mais pour tuer le Rassemblement national », a-t-elle affirmé. Pour ceux qui sont encore avec elle et qui veulent partir, MLP a une fois encore été clair : « S‘ils veulent partir, qu’ils partent. Mais qu’ils partent maintenant », a assuré la candidate.

Pour Le Pen, le camp Zemmour regorge au contraire des « personnages sulfureux » dont des païens et des nazis. « Je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l’histoire du Front national, sont venues puis reparties remplies de personnages sulfureux. Il y a les catholiques traditionalistes, les païens et quelques nazis », dénonce-t-elle.

