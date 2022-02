L’actuel homme le plus riche du monde, Elon Musk, a rompu avec sa partenaire de longue date Grimes en septembre 2021. Après cette rupture, le magnat de la technologie serait maintenant en relation avec une femme révélée comme étant Natasha Bassett, une actrice australienne de 27 ans. Bassett a été aperçue la semaine dernière en train de quitter le jet privé Gulfstream du PDG de SpaceX et de Tesla à Los Angeles, aux États-Unis, apparemment déguisée en un long trench-coat noir et des lunettes de soleil.

Le journal britannique Daily Mail a rapporté que Bassett serait tombée amoureuse du cerveau de Musk et « pas de son solde bancaire ». A 50 ans, Elon Musk a une valeur nette de plus de 233 milliards de dollars, plus que toute autre personne sur la planète. L’homme le plus riche du monde aurait vu l’actrice australienne pendant quelques mois. Les deux étaient amis plus tôt mais se sont rapprochés après que Musk et Grimes se soient séparés. Les deux auraient passé beaucoup de temps ensemble.

Actrice dans plusieurs films

L’actrice sera bientôt vue à l’écran dans le film biographique d’Elvis Presley, incarnant son premier amour, Dixie Locke. Originaire de Sydney en Australie, Basset a déménagé à New York pour étudier le théâtre. Actrice depuis l’âge de 14 ans, elle a joué dans une production théâtrale australienne de Roméo et Juliette, un film de Britney Spears en 2017 et dans « Hail, Caesar! » réalisé par les frères Coen d’Hollywood.

Natasha vit actuellement à Los Angeles chez elle. Ses passe-temps incluent la randonnée et elle serait passionnée par des questions telles que le réchauffement climatique et les droits des animaux. Rappelons que Musk a déjà été marié à l’auteur Justine Musk avec qui il a eu cinq enfants. Il a été marié à Talulah Riley, l’actrice britannique, deux fois. Avec la chanteuse électro-pop Grimes, de son vrai nom Claire Elise Boucher Grimes, Musk a un fils, nommé X Æ A-Xii.

