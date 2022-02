Restituées par la France au Bénin depuis le 10 novembre 2021 et après plus de deux mois d’acclimations, les 26 œuvres culturelles sont exposées au Palais de la présidence de la République du Bénin du 20 février au 22 mai 2022 notamment dans la salle des fêtes qui a une jauge de 100 personnes sur une superficie de 850 m2. Le Gestionnaire délégué à l’Agence nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme (ANPT), José Pliya, reçu sur Radio Bénin ce vendredi 18 février 2022, a donné les raisons qui ont motivé le gouvernement à choisir la Présidence de la République pour exposer les 26 trésors royaux d’Abomey.

Pour le Gestionnaire délégué à l’ANPT, les 26 œuvres culturelles qui sont parties du Bénin il y a 3 siècle et revenues au bercail le 10 novembre 2021 sont «extraordinairement fragiles» .Pour lui, il est de notoriété de leur donner les meilleures conditions car «à Abomey, les conditions de présentation, de monstration ne sont pas réunies». Il a déclaré que la ville historique du Bénin ne dispose pas d’un espace de 1600 voire 2300 m2 pour présenter les 26 œuvres et les 106 œuvres d’artistes contemporains. Il faut préciser qu’il sera érigé à Abomey d’ici 2024 le Musée de l’Epopée des Amazones et des Rois du Danhomè qui est le lieu final de ces 26 œuvres culturelles. Donc pour le moment, Abomey « n’est pas prêt à recevoir ces œuvres».

José Pliya a fait savoir que «la présidence a été aussi choisie parce que c’est un symbole pour marquer que ces œuvres sont parties d’un royaume de l’époque, le royaume d’Abomey et elles reviennent dans une nation, dans une république» et qu’«elles n’appartiennent plus seulement à Abomey mais elles appartiennent à toute la nation béninoise». Le Gestionnaire délégué à l’ANPT a affirmé que le Palais de la Marina est un lieu idéal et d’unité nationale pour présenter les 26 trésors royaux d’Abomey. Le choix fait sur la Présidence de la République est, selon lui, un acte politique dans le sens où cela permettra de montrer que ces 26 trésors royaux «appartiennent à tous les Béninois du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest». C’est pour cela qu’il a martelé que ces œuvres culturelles retourneront à Abomey lorsque les conditions seront requises.

