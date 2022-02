Plusieurs utilisateurs de Android et partisans de l’ancien président américain Donald Trump ont été victimes d’une arnaque. Ils auraient tout simplement téléchargé une fausse version de l’application Truth Social mise à la disposition des utilisateurs d’iOS le 20 février dernier. L’application avait vraiment explosé après sa sortie sur les réseaux sociaux que plus de 100.000 personnes se sont empressées de télécharger une fausse application mais n’ont malheureusement eu droit qu’à une fausse version du réseau social de Trump.

Juste après sa mise en ligne, une autre application dénommée «MAGA Hub – Truth Social Trump» mais très similaires au réseau social de Donald Trump a été aussi mise en ligne sur l’Android Play Store par un développeur basé en Allemagne. Ignorant que le site Web de Truth Social avait auparavant annoncé qu’une version de l’application serait «bientôt disponible» et «non déjà disponible sur Play Store», 100.000 personnes ont téléchargé la fausse appli et ont perdu de l’argent.

En effet, les opérations d’achats dans l’application proposées sont facturés à 28,99 dollars, ce qui a rendu cette arnaque très lucrative pour le développeur. Aussi, après utilisation, les utilisateurs sont automatiquement inscrits à un groupe de discussion mondial, et reçoivent un flux constant de mèmes et de messages. Cependant, la différence entre les deux applications est très nette car le Truth Social est une plateforme qui ressemble au réseau social de l’oiseau bleu tandis que le MAGA Hub fourni à ses utilisateurs un service «crypté de bout en bout, sans algorithmes», avec une fonction «Stories» et se vante d’une «quantité infinie de contenu personnalisé».

MAGA Hub a pris le dessus sur le Truth Social quand l’application de Trump avait connu un bug pendant 13 heures. Pendant ce temps, la fausse application s’est alors positionnée en tête des résultats de recherche pour le terme Truth Social sur Play Store. Finalement, Google a suspendu l’application de sa boutique en raison de violation de sa politique d’usurpation d’identité.

