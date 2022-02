Le candidat de la Reconquête, Éric Zemmour, depuis le mois de novembre a été donné une nouvelle fois au second tour de la présidentielle française qui aura lieu dans moins de deux mois. D’après un dernier sondage Ifop pour Paris Match, LCI et Sud Radio, le polémiste est crédité de 16,5% des intentions de vote. Il prend ainsi l’avance sur tous ses autres adversaires et se retrouve au second tour avec Emmanuel Macron qui est depuis toujours à la tête du peloton avec 25% des intentions de vote.

A la suite de Zemmour, se trouve Marine Le Pen (16%) et Valérie Pécresse (15%). Par ailleurs selon un sondage BVA pour RTL publié vendredi matin, Éric Zemmour avec 14,5% des intentions de vote se retrouvait en troisième position devant Valérie Pécresse (13,5%). Ici, Macron est toujours devant avec une belle avance au premier tour avec 24% des intentions de vote et suivi de Marine Le Pen (RN) avec 17,5%.

« Je ne crois pas trop à ces sondages »

Si le président sortant Emmanuel Macron, continue quant à lui de faire tranquillement la course en tête, le philosophe Michel Onfray a affirmé il y deux jours qu’il ne croit « pas trop à ces sondages ». « Je ne crois pas trop à ces sondages qui nous font savoir qu’Emmanuel Macron est à 24%, alors qu’il ne peut pas sortir dans la rue sans se prendre une gifle, sans se faire cracher dessus, sans avoir trois cars de CRS qui auront tout balisé », a-t-il affirmé mardi soir sur Europe 1.

