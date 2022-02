Entre Israël et le Liban, ce n’est toujours pas le parfait amour. Ces deux pays continuent de se proférer des menaces mutuellement. Le ministre israélien de la défense a une fois encore ouvertement menacé le Liban lors d’une cérémonie qui a été organisée pour rendre hommage à un soldat tué au Liban. Selon les propos de l’officiel israélien rapportés par Times of Israel, les autorités libanaises n’auraient pas intérêt à perpétrer des coups contre l’état hébreux.

« Facture salée… »

« Je suggère à Nasrallah de ne pas se lancer dans des calculs et des équations avec Israël. Parce que la facture pourrait être envoyée à Nasrallah, à l’État libanais et à ses citoyens… et elle sera salée, très salée », a lancé d’un ton très menaçant le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. « (…) Nous avons des solutions pour les défis et des plans pour contrer les menaces », a-t-il poursuivi.

Réponse israélienne

Notons que ces mots de Benny Gantz interviennent en réaction aux récentes actions en provenance du Liban. Au cours de la semaine écoulée, un drone libanais avait été lancé vers Israël. En réponse, l’armée israélienne a lancé vers la capitale libanaise, deux avions de chasse qui ont survolé en très basse altitude le ciel libanais.

