(TASS) Les autorités chinoises ont détecté dix nouveaux cas de Covid-19 parmi les membres de délégations étrangères venus aux Jeux olympiques de Pékin. C’est ce qui ressort d’une déclaration publiée dimanche par le comité d’organisation.

La veille, 305 membres de délégations sont arrivés en Chine, dont 190 athlètes et personnalités officielles et 115 « représentants d’autres parties prenantes ». Parmi les nouveaux venus, 10 personnes ont été testées positives, dont six personnes chez les athlètes et les officiels et quatre autres chez les représentants d’autres parties prenantes. Les Jeux olympiques se déroulent à Pékin du 4 au 20 février.

