La mère de Joe Biden n’est pas une véritable fane des Britanniques. La confidence a été faite par le président américain l’écrivain Georgia Pritchett. Selon les déclarations qui ont été faites par cette dernière, l’échange aurait lieu alors que l’actuel patron de la Maison-Blanche était encore Vice-président des États-Unis. Le président américain se serait donc attardé sur les sentiments que sa mère nourrit envers les Britanniques.

Ce fut l’occasion pour lui de rappeler les origines de sa mère qui a tiré sa révérence en 2010. « Ses parents étaient irlandais et elle avait écrit plusieurs poèmes sur sa haine des Anglais. Il partit à leur recherche et revint avec des centaines de poèmes décrivant comment Dieu devait frapper les Anglais et faire pleuvoir du sang sur nos têtes », a écrit Georgia Pritchett.

« Elle était tellement consternée… »

Joe Biden a également profité de cet échange pour rappeler un comportement qu’aurait eu sa mère alors qu’elle s’était rendue au Royaume-Uni. Toujours selon les écrits de Georgia Pritchett. La défunte mère du président américain a préféré passer la nuit à même le sol plutôt que de dormir dans un lit qui aurait été utilisé par la reine d’Angleterre. « Elle était tellement consternée qu’elle a dormi par terre toute la nuit, plutôt que de risquer de dormir sur un lit sur lequel la reine avait dormi », a-t-elle rapporté.

