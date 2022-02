Au Bénin, on est à moins d’un an des élections législatives de 2023. Les partis politiques s’affairent déjà pour prendre part à ce scrutin. A l’Union progressiste, un des grands blocs de la mouvance présidentielle, l’objectif est clair : être le premier au soir de ces élections. « L’Up ne fait pas dans la politique spectacle. Nous travaillons dans le peuple. Nous allons vers les femmes et les jeunes. Nous mettons le peuple en branle et les gens nous observent. Nous travaillons méthodiquement. Nous voulons être premiers sur les 6 partis qui s’annoncent pour les prochaines échéances » a déclaré Abraham Zinzindohoué lors d’un entretien accordé à la presse le dimanche 06 février dernier.

Un « tournant majeur dans l’histoire politique du Bénin »

L’ancien président de la Cour suprême et membre fondateur de l’UP, informe donc que son parti se prépare à remporter ces législatives de 2023, qui vont être d’après lui, un « tournant majeur dans l’histoire politique du Bénin ». En effet, c’est à partir de l’année prochaine que « les réformes actées par le président Patrice Talon prendront corps et nous conduiront aux élections générales de 2026 » croit savoir Abraham Zinzindohoué.

L’opposition compte bien y participer

Inutile de rappeler que le mandat des députés qui seront élus aux termes de ces élections législatives sera de 3 ans. L’opposition qui a été écartée de la course en 2019, compte bien y participer cette fois-ci. Les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) tout comme « Les Démocrates » s’activent. On ignore pour l’instant si Restaurer l’Espoir de Candide Azannai sera de la partie.

Applis LNT : Android - Iphone