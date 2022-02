100 millions $. C’est le montant d’un contrat pour maintenir à niveau le système de défense aérienne Patriot de Taïwan. L’accord qui lie Washington et Taipei a été approuvé par la partie américaine selon les informations relayées dans les médias ce mardi 8 Février 2022. Une information qui a ravit les autorités taïwanaises.

« Le bénéficiaire utilisera cette capacité comme moyen de dissuasion contre les menaces régionales et pour renforcer la défense du territoire », a précisé l’Agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité après l’annonce de la nouvelle sur la toile. Selon des sources généralement bien introduites, cette nouvelle acquisition de Taïwan lui permettra de faire face aux incursions dans son espace aérien et maintenir à niveau son système de défense aérienne Patriot.

L’information n’a pas laissé indifférentes les autorités taïwanaises qui ont exprimé leur «gratitude» ce mardi après l’annonce de la nouvelle. « Il s’agit de la deuxième vente d’armes à Taïwan depuis l’arrivée au pouvoir du président Joe Biden et la première cette année », a réagi via un communiqué le porte-parole de la présidence taïwanaise Xavier Chang. « Cela reflète l’alliance, solide comme de la pierre, entre Taïwan et les Etats-Unis », poursuit le communiqué.

