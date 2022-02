Largement critiqué pour sa performance en France dans certains matchs, le septuple Ballon d’or Lionel Messi pourrait ne pas arriver à terme de son contrat au Paris Saint-Germain. En effet, selon les médias espagnols, La Pulga ne se sentirait pas dans sa peau à Paris tant le terrain de jeu que dans la vie sociale. Depuis sa venue à Paris, l’homme a déjà été vu à plusieurs reprises à Barcelone en Espagne, la ville qu’il considère comme sa « maison », et où il a passé 20 ans de vie.

L’environnement immédiat du joueur argentin ne se sent pas heureux dans la capitale de la France non plus. Ses deux enfants, et surtout sa femme, Antonella, auraient exprimé à un moment donné son désir de retourner à Barcelone, sa ville natale. Le mois dernier Messi avait été photographié dans le même restaurant où Xavi, Busquets et Jordi Alba avaient dîné. C’est-à-dire un technicien et deux des capitaines du FC Barça, qui traverse un processus de reconstruction après le départ de Léo.

Retrouver sa vie d’avant

Bien qu’on n’ait pas su de quoi ils ont parlé, des voix pointent vers des conversations pour discuter de l’hypothétique futur retour de l’argentin au Barça. Après son départ en larmes, Leo Messi a toujours évoqué son envie de revenir dans l’équipe du Barça dans le futur. D’après El Nacional, Léo pourrait retourner au Barça l’été prochain dans un deal gratuit. Pour le média, c’est le seul moyen que son ancien club aurait de le rapatrier. Le média a rapporté que Messi a envie de retourner au Barça pour y finir sa carrière et également pour y retrouver sa vie d’avant.

Pour garder Mbappé

Et pour y arriver Messi serait prêt à faire des sacrifices financiers en baissant son salaire. D’après le média catalan, le PSG lui-même serait dans le coup dans le seul but de pouvoir maintenir Kylian Mbappé, qui est annoncé du côté du Réal Madrid. Alors que Mbappé demande le plus gros salaire de l’histoire du foot et une place de numéro un dans la hiérarchie sportive du PSG avant un prolongement éventuel, les dirigeants du club parisien seraient prêts à accepter le départ de Messi, dont les performances ne convainquent pas encore.

