Le président français, Emmanuel Macron, a pris le contre-pied d’une des idées fortes du candidat de l’extrême droite à la présidentielle, Éric Zemmour. Lors d’un discours lundi 7 février, devant le Forum des Mondes méditerranéens à Marseille, l’actuel locataire de l’Elysée a affirmé que les Français qui viennent de l’autre rive de la Méditerranée sont une chance pour la France, contrairement à Zemmour qui veut réinventer les valeurs traditionnelles françaises en les purifiant de celles venus d’ailleurs.

« Depuis trop d’années, nous avons si souvent dans nos discours, comme jeté un doute, comme si venant d’ailleurs il fallait retrancher une part de cette identité pour être vraiment Français », a déploré Macron. « Jeté un doute, y compris dans le débat public contemporain qui est le nôtre en France, en expliquant que tant et tant d’entre nous, parce qu’ils ont des origines, parfois des prénoms même dit-on (…) devraient oublier la richesse de leur famille, de leur culture, parfois les liens qui existent de l’autre côté. Je crois tout le contraire », a déclaré le président de la République, taclant Zemmour sans le nommer.

Des choses formidables à apporter à la France

Le leader de la Reconquête, qui pense vouloir purifier la France de toute culture venue d’ailleurs, avait affirmée vouloir imposer aux enfants à naître en France des « prénoms français », une fois qu’il sera président. Emmanuel Macron pour sa part, veut simplement que tous les Français qu’ils soit d’origine française ou non, « respectent toutes les règles de la République, qu’ils aiment leur pays ». « Quelle que soit leur histoire, que quand ils viennent de cette autre rive, ils ont des choses formidables à apporter à la France et que c’est une chance, celle de faire la France en plus grand », a lancé Macron à tous les enfants de la République.

« Nos diasporas, nos binationaux sont une chance formidable pour la France et nous devons les aider à réussir y compris de l’autre côté de la Méditerranée », a insisté le Chef de l’Etat français annonçant la mise en place d’un fonds de 100 millions d’euros pour « les entrepreneurs vivant en France qui veulent investir au Maghreb ».

