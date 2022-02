Depuis plusieurs semaines, la situation est tendue entre la Russie et les occidentaux. En effet, la Russie est accusée par plusieurs pays, les USA en premier de préparer une invasion en Ukraine. Depuis que les accusations ont commencé à être évoquées dans l’opinion, la Russie dirigée par Vladimir Poutine a toujours affirmé qu’envahir l’Ukraine ne faisait pas partie de ses intentions. Des pourparlers ont été ouverts pour faire baisser la pression.

La semaine dernière le Président Macron avait effectué un déplacement en Russie pour rencontrer son homologue russe. Déplacement au cours duquel bien évidemment le dossier ukrainien a été évoqué par les deux dirigeants. Après cette rencontre en personne, les deux dirigeants ont gardé le contact pour poursuivre les discussions sur ce sujet épineux. Devant le Sénat français hier, le ministre Le Drian a révélé un pan des échanges entre le président Macron et son homologue russe. Notamment sur l’initiative du parlement russe concernant les républiques de Donetsk et de Lougansk.

A en croire, le ministre des affaires étrangères, l’initiative évoquée plus haut émanait du parti communiste russe. « Le Président Poutine a indiqué au Président Macron que c’était une initiative du Parti communiste russe et qu’il ne prendrait pas cette initiative à leur compte. Très bien. Si ce processus-là allait jusqu’à son terme, le processus de Minsk tombe, il n’existe plus », souligne le monsieur diplomatie français. La divulgation de ces informations n’est pas bien vu du côté russe. En effet, ce jeudi, le Kremlin a critiqué le ministre Le Drian pour avoir divulgué des détails de l’entretien Poutine-Macron en altérant les nuances.

