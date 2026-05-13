Russie : l'Éthiopie assume publiquement sa coopération militaire

Le commandant de l’armée de l’air éthiopienne, le lieutenant-général Yilma Merdassa, a qualifié la Russie de « partenaire stratégique » d’Addis-Abeba dans un entretien diffusé par la chaîne d’État russe RT. L’officier, formé sur des appareils soviétiques et russes, y a affirmé que Moscou avait soutenu l’Éthiopie durant ses périodes difficiles et que la coopération aéronautique entre les deux pays était appelée à se renforcer.

L’entretien mis en ligne par RT marque un pas dans l’affichage public d’un rapprochement militaire engagé depuis plusieurs années. Le lieutenant-général y évoque sa propre expérience de pilote sur Su-27 et le rôle des instructeurs russes dans la formation des aviateurs éthiopiens. Une seule citation directe est mise en avant par la chaîne : « Les Russes sont nos partenaires stratégiques, une nation principielle, un gouvernement principiel », a déclaré Yilma Merdassa.

Un rapprochement institutionnel scellé depuis l’entrée dans les BRICS

L’Éthiopie a rejoint le bloc des BRICS en 2024, ouvrant un dialogue élargi avec Moscou sur les volets monétaire, nucléaire civil, naval et de défense. Le 25 mars 2026, Yilma Merdassa a été reçu à Moscou par le vice-ministre russe de la Défense Vassili Osmakov, selon le communiqué officiel du ministère russe de la Défense relayé par GlobalSecurity.org. Quelques semaines plus tôt, en janvier, Addis-Abeba avait participé en qualité d’observatrice aux premiers exercices navals conjoints du format BRICS, baptisés « Will for Peace 2026 », organisés au large de l’Afrique du Sud, rapporte le South China Morning Post.

Sur le plan commercial, l’ambassadeur russe à Addis-Abeba Evgueni Terekhin, cité par l’agence TASS en février, a indiqué que les échanges bilatéraux avaient dépassé 435 millions de dollars en 2025, soit près du triple de l’année précédente.

Des livraisons d’armement confirmées, un contrat Su-35 non officialisé

L’armée de l’air éthiopienne a présenté, le 23 janvier 2026, six avions d’entraînement avancé Yak-130 lors du salon marquant le 90ᵉ anniversaire de la force aérienne, rapporte le site spécialisé Zona Militar. Deux chasseurs Su-30K avaient été livrés en janvier 2024, et un système de guerre électronique Krasukha-4 réceptionné en octobre 2023.

Des documents internes du conglomérat Rostec divulgués le 3 octobre 2025 par le collectif Black Mirror feraient également état d’une production engagée de six chasseurs Su-35 destinés à l’Éthiopie, identifiée sous le code interne « 231 ». Ni Rostec ni les autorités éthiopiennes n’ont commenté ces informations. L’assemblage des appareils pourrait s’étendre jusqu’en 2027.