Ahmed Aïdara l’élu communale de Guédiawaye peut compter sur le soutien sans faille du Parti Démocratique Sénégalais de Me Abdoulaye Wade, l’ancien président sénégalais. Dans une annonce officielle, il a accordé désormais toute son attention au maire et sera à ses côtés dans les jours à venir pour les prochaines sorties qui seront consacrées à l’installation du bureau municipal prévue pour la semaine prochaine. Un appui fort qui ne pourrait être refusé par le maire Ahmed Aïdara suite aux derniers événements violents que sa ville a connu.

Une vive tension avait régné lors de la mise en place l’équipe municipale et a laissé peu d’espérance en ce qui concerne le bon déroulement de l’installation du bureau municipal. Mais le doute ne durera pas très longtemps puisque le maire à un grand appui venant du parti de l’ancien président Wade dépêché à Guédiawaye. Suivant de très près la situation actuelle qui ne va dans les intérêts du maire, Abdoulaye Wade, et le candidat du parti, Karim Wade, n’ont pas traîné les pas avant d’apporter leur soutien pour le renforcement de la victoire de l’opposition à Guédiawaye.

Dans un message transmis par Mayoro Faye le porte-parole de l’ancien président, le PDS confirme que les conseillers seront aux cotés du Maire Ameth Aïdara pour les prochains événements. Il affirme aussi leur soutien et évoque les instructions déjà donnés et qui seront respectés à la lettre par les responsables du parti dépêché à Guédiawaye. «À la suite des altercations qui ont eu lieu à Guédiawaye lors de l’installation du nouveau bureau municipal, le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, Me Abdoulaye Wade a donné des instructions fermes pour un soutien actif, total et sans faille au maire élu de la ville, Ameth Aïdara», précise la déclaration de M Faye. A la suite du message de M Faye, la coalition Wallu a également annoncé son soutien au maire Ameth Aïdara.

Applis LNT : Android - Iphone