Au milieu de la crise diplomatique avec son ancien colonisateur, le Mali ne désamorce pas, il multiplie au contraire les accusations à l’endroit de la France dont l’ambassadeur à Bamako a été renvoyé en début de semaine. Dans une nouvelle interview accorée à l’agence de presse Anadolu mercredi et publiée jeudi, le Premier ministre malien du gouvernement de la transition, Choguel Kokalla Maïga, accusé les autorités françaises d’exercer un terrorisme politique contre le pays.

« Comme je le dis aujourd’hui, les autorités françaises exercent un véritable terrorisme politique, médiatique et diplomatique contre notre gouvernement avec l’objectif de le renverser », a déclaré le chef du gouvernement lors de l’interview. Alors qu’il avait déjà accusé la France, dans les colonnes d’un média russe, d’avoir formé des terroristes au Mali, Choguel Maïga a une nouvelle fois affirmé que l’ancienne puissance coloniale a été derrière les mouvements séparatistes de 2011.

L’asphyxie économique et financière du pays

Abordant la question des sanctions de la Cedeao qui ont été imposées au pays début janvier, Maïga a affirmé que la France s’est impliquée dans les mesures « pour avoir l’asphyxie économique et financière du pays ». En ce qui concerne l’intervention militaire de la France dans ce pays du Sahel, qui a cours depuis 2013, et qui pourrait prendre fin bientôt à voir l’allure que prennent les choses, elle a été critiquée par le Premier ministre.

Au cours des neuf années de l’intervention militaire française, le terrorisme s’est largement rependu sur presque tout l’ensemble du territoire national. « Au bout de neuf ans, nous constatons que le terrorisme qui était résiduel au nord a envahi 80% du territoire. L’intégrité de l’autorité de l’État à la date d’aujourd’hui n’est pas restaurée sur l’ensemble du territoire national », a déploré Maïga.

Avancés spectaculaires des forces maliennes

Avec le partenariat militaire conclu entre la junte et la Russie, avec l’achat d’équipement militaire, le chef du gouvernement a affirmé que les forces maliennes ont démontré des avancées « spectaculaires », et, selon lui, « le nombre de terroristes éliminés en moins d’un mois est plus important que ce que nous avons réalisé pendant ces 30 dernières années ».

