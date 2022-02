Le torchon ne cesse de brûler au fil du temps entre le Mali et la France. Hier lundi 31 janvier 2022, les autorités de la transition ont ordonné à l’ambassadeur de la France au Mali, Joël Meyer, de quitter le territoire malien dans les 72 heures. Une décision à laquelle Paris avait dit avoir pris « note».

« On va travailler avec nos partenaires »

Dans une interview accordée au média FranceInfo, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, s’est exprimé sur la situation. Dans la matinée de ce mardi 1er février 2022, ce dernier a en effet reconnu un « dialogue très difficile » avec les autorités maliennes. Par ailleurs, il a abordé le sujet de la lutte contre le terrorisme, estimant que la France « lutte contre le terrorisme sur place, on va continuer à le faire. D’ici la mi-février, on va travailler avec nos partenaires pour voir quelle est l’évolution de notre présence sur place ». Pour le porte-parole du gouvernement français, il ne s’agit pas d’un désengagement de la France au Sahel. Notons que ces propos de Gabriel Attal interviennent alors que la junte militaire lutte activement de son côté, contre le terrorisme. Selon un communiqué publié hier lundi 31 janvier 2022, les forces armées maliennes ont tué 43 terroristes et détruits plusieurs bases dans les localités de Mopti, Sikasso Ségou et Nara.

Toujours d’après le communiqué, plusieurs matériels appartenant aux djihadistes ont été récupérés. Parmi ceux-ci figurent des motos ainsi que de l’armement. Les opérations de l’armée ont aussi permis l’interpellation de 6 terroristes.