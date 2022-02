En raison de la situation diplomatique compliquée avec son ancienne colonie, la France a annoncé jeudi le départ de ses forces du Mali, mais demeurera présente dans le Sahel. Au cours d’une interview accordée à RFI en marge du sommet UE-UA, le président ivoirien Alassane Ouattara a regretté la décision de la France affirmant que « le départ de Barkhane et Takuba crée un vide ». Lors de sa conférence de presse jeudi, le président français Emmanuel Macron a affirmé être au courant des messages anti-français répandu sur les réseaux sociaux sur le financement de la Russie.

« Je suis au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux des messages anti-français sont des activistes qui sont financés par la Russie et d’autres États », a affirmé Macron. Tout comme lui, le président ivoirien a dénoncé des « manipulations » dans certaines manifestions qui s’observent en Afrique de l’Ouest contre la France. « Vous savez, il y a beaucoup de manipulations dans tout cela », a répondu Ouattara lorsque les journalistes ont indiqué qu’en « Afrique de l’Ouest, le sentiment anti-français semble se répandre ».

« Pourquoi les gens se font des complexes… »

« Il n’y a pas eu de problème ! On a fait un problème anti-français, non ce n’est pas vrai ! », a toutefois souligné le président. Face à ceux qui appellent au départ de la France en Afrique, le président Alassane Ouattara a dit ne pas comprendre « pourquoi les gens se font des complexes ». « L’Arabie saoudite a une base américaine, d’autres pays aussi… Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Tout cela est en discussion et on verra par la suite », a répondu le président interrogé sur la venue prochaine des soldats français en Côte d’Ivoire.

