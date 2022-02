L’expulsion du Mali de Joël Meyer, ambassadeur français à Bamako, n’a pas fini de faire la une des journaux. Après que les autorités maliennes de la transition ont ordonné, le lundi 31 janvier 2022, au chef de la représentation diplomatique française de quitter le sol malien, plusieurs personnalités politiques de l’Hexagone ont réagi. Parmi ces dernières figure la candidate du parti d’extrême droite, le Rassemblement National (RN), à la présidentielle française Marine Le Pen, qui veut que la France renvoie l’ambassadeur malien.

Il a été rappelé le 27 février 2020

Dans une interview accordée au média Europe1, la femme politique a déclaré qu’: « il faut immédiatement renvoyer, évidemment, l’ambassadeur du Mali, qui devrait déjà être, au moment où on se parle, dans l’avion ». Cependant, le poste d’ambassadeur du Mali en France est inoccupé depuis deux années. C’est le porte-parole du gouvernement français qui a confirmé cette information. En effet, depuis deux ans, le dernier ambassadeur du Mali en France, Toumani Djimé Diallo, n’est plus à son poste. La situation est telle qu’elle est depuis qu’il a été rappelé, le 27 février 2020, par la diplomatie malienne suite à un incident entre Paris et Bamako. Le diplomate avait irrité la France, après avoir déclaré que les légionnaires français étaient les auteurs de « débordements qui posent problème ».

Une accréditation rejetée

Pour apaiser ces tensions, le chef de la diplomatie malienne avait rappelé l’ambassadeur. Mais depuis cet incident, Toumani Djimé Diallo n’a pas été remplacé au poste d’ambassadeur du Mali en France. Même si les autorités maliennes avaient nommé Issa Konfourou à ce poste dans la même année, la constitution française spécifie que les ambassadeurs étrangers doivent recevoir l’accréditation du chef de l’Etat. Mais, aucune accréditation n’a été donnée par la France. Toujours selon les précisions du porte-parole du gouvernement français, cette dernière avait rejeté une autre demande d’accréditation du Mali, faite en 2021.

