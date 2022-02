L’officier de police du Brooklyn Center, dans le Minnesota, Kim Potiera a été condamnée vendredi à deux ans de prison et à une libération surveillée pour avoir tué par balle Daunte Wright, un afro américain en avril 2021. La peine de l’officier comprend 16 mois de prison suivis de huit mois de libération surveillée après avoir été reconnue coupable d’homicide involontaire coupable au premier et au deuxième degré en décembre.

L’incident avait eu lieu lorsque des agents ont arrêté Wright, 20 ans, pour avoir conduit avec une plaque périmée. Les policiers sont allés l’arrêter après avoir découvert qu’il avait un mandat d’arrêt contre lui. Alors que Wright se débattait avec les officiers, Potter a crié « Taser » mais a sorti son arme et lui a tiré dessus. Potter, qui a déclaré avoir retiré par erreur son arme au lieu de taser, a été entendue dire « Je viens de lui tirer dessus » dans les images de la caméra corporelle.

« Je suis désolée »

Potter s’est effondrée à la barre en décembre, disant « je suis désolée » alors qu’elle était interrogée sur l’incident. Lors de l’audience de détermination de la peine vendredi, elle a déclaré qu’elle a cœur brisé pour la famille de Wright et qu’elle priait pour eux « plusieurs fois par jour ». La mère de Wright a déclaré à la barre qu’elle ne pourrait jamais pardonner à Potter ce qu’elle avait fait. « Elle n’a jamais prononcé son nom [au procès]. Et pour ça, je ne pourrai jamais te pardonner. Et je ne pourrai jamais vous pardonner pour ce que vous nous avez volé », a déclaré Katie Wright.

L’affaire est « l’une des plus tristes »

La juge Regina Chu a déclaré que l’affaire était « l’une des plus tristes » qu’elle ait vues au cours de ses 20 années en tant que juge. Chu, qui a commencé à pleurer en rendant la décision, a reconnu que beaucoup ne seraient pas satisfaits de sa décision, mais a estimé que, compte tenu des circonstances, le cas de Potter ne justifiait pas la peine normale. Les procureurs, dans une de condamnation, ont demandé au juge d’accorder à Potter 86 mois, un peu plus de sept ans.

L’homicide involontaire coupable au premier degré est passible de 15 ans d’emprisonnement dans le Minnesota, mais les juges peuvent réduire la peine si une personne, comme Potter, n’a pas d’antécédents criminels. Les avocats de la famille de la victime ont déclaré après sa condamnation que l’officier méritait « la peine la plus forte et la plus juste possible ».

