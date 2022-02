Soupçonnée à plusieurs reprises par les adversaires républicains d’avoir des ambitions présidentielles, l’ex-première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, a été claire depuis longtemps. Elle avait répété à plusieurs reprises qu’elle ne souhaitait pas entrer en politique en tant que candidate. « Je n’ai jamais eu la passion de la politique », avait déclaré l’ex-First Lady lors d’une conférence à Boston en 2018. « La raison pour laquelle je ne veux pas me présenter à la présidence…, c’est que, tout d’abord, il faut vouloir le poste », avait souligné Mme Obama.

Sa candidature est redoutée par les républicains jusqu’à Trump, alors que certains même pensaient qu’elle allait remplacer Biden lors de la présidentielle de 2020. Certains républicains semblent toujours craindre que Mme Obama ne soit entraînée d’une manière ou d’une autre dans une course contre Trump. Par contre, Donald Trump se définit lui-même déjà en tant que « 45e et 47e » président des Etats-Unis, assurant un retour à la Maison Blanche après son échec à se faire réélire face à Joe Biden, défaite qu’il n’a toujours pas encore admis.

« Immunisée contre les critiques »

Lors d’une conférence conservatrice d’Orlando, en Floride samedi, Monica Crowley, une ancienne porte-parole du Trésor avait fait savoir que Michelle Obama mettrait les républicains « dans une position très difficile » si elle se présentait à la présidence en 2024, car l’ancienne première dame est à la fois populaire et « immunisée contre les critiques ». Pour l’ancienne assistante de Trump, si les démocrates en venaient à choisir Michelle Obama, « cela nous mettrait dans une position très difficile car ils chercheraient un candidat complètement plausible, très populaire et à l’abri des critiques ». Monica Crowley a mis en avant le positionnement et la popularité de l’épouse du 44e président américain.

