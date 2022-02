(TASS) Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, condamne le lancement d’un missile par la République populaire démocratique de Corée le 30 janvier, qui serait un missile à moyenne portée, et considère qu’il s’agit d’une violation du mémorandum et des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation mondiale. C’est ce qu’indique un communiqué publié ce mardi par le porte-parole adjoint de M. Guterres, Farhan Haq.

«Le secrétaire général de l’ONU condamne le lancement le 30 janvier par la Corée du Nord d’un missile balistique, qui serait probablement un missile à moyenne portée. Il s’agit d’une violation du moratoire sur de tels lancements signée par la RPDC en 2018 et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU», indique le texte. António Guterres a exhorté la Corée du Nord «à s’abstenir de toute nouvelle action contre-productive, et toutes les parties à rechercher une solution diplomatique pacifique». Le secrétaire général estime que ce pays a négligé la sécurité de la mer et des vols internationaux.

La Corée du Nord a tiré un missile balistique à moyenne portée dans la mer du Japon le 30 janvier, selon les représentants d’état-major sud-coréens. Le missile a parcouru environ 800 km, atteignant une altitude maximale de 2.000 km. Pyongyang n’a pas procédé à de tels lancements depuis fin 2017, observant un moratoire volontaire sur les lancements de missiles balistiques intercontinentaux et les essais nucléaires. Le lancement actuel était le septième pour la Corée du Nord depuis le début de l’année. En janvier, Pyongyang a testé des missiles guidés tactiques et un système de missiles ferroviaires, ainsi que des missiles hypersoniques capables de manœuvrer après le décollage.