Eric Zemmour continue de faire parler de lui. Le polémiste connu pour sa position tranchée sur l’immigration qui est candidat à l’élection prochaine en France multiplie ces dernières semaines les sorties pour faire connaitre ses propositions aux français. Il y a quelques heures, Zemmour avait proposé la construction de mur pour « protéger l’Europe » selon ses mots. Il n’en fallait pas plus pour faire réagir le rappeur français Booba.

Sur les antennes de BFMTV, Eric Zemmour a sorti de son chapeau une proposition pour lutter contre l’immigration clandestine. Le polémiste français qui aspire à occuper la plus haute fonction dans son pays a proposer la construction de mur pour « protéger l’Europe » contre les candidats à l’immigration clandestine qui continuent d’augmenter chaque jour malgré tous les messages de sensibilisation des organisations non gouvernementales. Cette déclaration a fait réagir le rappeur Booba très actif sur les réseaux sociaux qui a partagé un article pendant du sujet en faisant son petit commentaire.

« Lui y veut virer tout l’monde et se barricader derrière un mur le p’tit filou. » écrit le rappeur sur le réseau social Twitter. « On t’as dis Franc Maconnerie on t’as pas dis fait des murs!!! Moi j’ai un mur chez moi déjà j’ai une barre de fer, une Lacrimo, j’ai Dooky ,j’suis en position d’attente », poursuit le rappeur. Cette proposition n’est pas nouvelle. Elle rappelle la promesse électorale du candidat Trump qui en avait fait un des piliers de sa campagne. Devenu Président, Trump n’a pas pu conduire son projet jusqu’au bout avant de quitter la Maison-Blanche au profit du démocrate Joe Biden qui a remporté les élections en 2020.

Lui y veut virer tout l’monde et se barricader derrière un mur le p’tit filou 🤣 on t’as dis Franc Maconnerie on t’as pas dis fait des murs!!! Moi j’ai un mur chez moi déjà j’ai une barre de fer une Lacrimo j’ai Dooky j’suis en position d’attente 🤣🏴‍☠️ #desprogrammesbéton pic.twitter.com/ePllXxU6QA — Booba (@booba) February 10, 2022

