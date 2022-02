Neuralink d’Elon Musk est accusé d’avoir infligé de «souffrances extrêmes» à des singes qui servent de cobayes dans le cadre du test de son interface homme-machine. Il s’agit en effet de l’association américaine de défense du bien-être animal, le Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM). A en croire les précisions apportées par le média Business Insider, l’association aurait réussi à consulter un document retraçant la manière dont les tests ont été effectués sur vingt-trois primates.

Il s’agit de rapports vétérinaires ou des nécropsies, examen médical post-mortem qui ont servi à l’association de preuve pour déposer la plainte. Le document déposé auprès du département de l’Agriculture des États-Unis fait état de «souffrances extrêmes résultant de traitements inadéquats des animaux et de la nature hautement invasive des implants cérébraux expérimentaux durant les tests».

Mauvais traitement des singes

Il est pointé du doigt la mauvaise surveillance dont les animaux aurait fait l’objet durant les expériences. Les primates auraient également manqué de soins et d’attentions selon l’association américaine de défense du bien-être animal, le Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM). «Possiblement du fait d’une automutilation ou d’un autre traumatisme non spécifié», un singe ayant participé aux expériences n’avait plus de doigts et des orteils a précisé l’association américaine. Ces accusations interviennent dans un contexte où Neuralink d’Elon Musk a en projet le test sur l’humain de la puce directement branchée dans le cerveau.

Applis LNT : Android - Iphone