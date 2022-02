Sans beaucoup de bruits, « Our Journey Together »de l’ancien président américain Donald Trump connait un éclatant succès et rapporte plusieurs millions de dollars au milliardaire républicain. Selon des informations rapportées par la chaine de télévision américaine CNN, la vente du livre a déjà permis de rassembler 20 millions de dollars en deux mois. Le document est cédé à environ 75 $ et 230 $ s’il est signé.

300 millions de demandes supplémentaires

Au total 200 000 exemplaires de livres ont été tirés initialement à en croire les précisions apportées par les proches de l’ancien patron de la Maison-Blanche. En quelques heures, « Our Journey Together » de Donald Trump a été vendu comme de petits pains via Amazon, Barnes & Noble et 45books.com. On retient selon le point qui a été fait que l’impression de 300 000 exemplaires supplémentaires a été demandée dans trois différentes régions aux États-Unis.

Lancé en période de Noël

La spécialité de « Our Journey Together » est qu’il une succession d’images détaillant la présidence de Trump. Sans être de profondes analyses de certaines situations qui se sont produites à la Maison-Blanche, le livre est juste un avis de Donald Trump sur des événements ou sur des personnes. Rappelons qu’il est disponible en librairie depuis le 7 décembre dernier. « Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer que je publierai un livre merveilleux à temps pour Noël ! », avait déclaré l’ancien président dans un communiqué annonçant la parution du livre.

Applis LNT : Android - Iphone