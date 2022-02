Les crimes d’abus sexuels commis par des prêtres de l’Eglise catholique sur des mineurs ont plusieurs fois fait la une des journaux ces derniers temps. Il s’agit d’un sujet qui a été abordé ce jeudi 17 février 2022 par le cardinal canadien Marc Ouellet, au Vatican, à l’occasion de l’ouverture d’un grand colloque sur le sacerdoce, en présence du pape François.

Le sujet du sacerdoce ne devrait pas être abordé

Dans son discours d’ouverture, le cardinal s’est montré outré par ces questions qui bouleversent l’Eglise catholique romaine. « C’est une occasion propice pour exprimer notre sincère regret et demander à nouveau pardon aux victimes qui ont vu leur vie détruite par des comportements criminels trop longtemps dissimulés et traités avec légèreté afin de protéger l’institution et les coupables plutôt que les victimes » a-t-il déclaré. Pour Marc Ouellet, le sujet du sacerdoce ne devrait pas être abordé, alors que les crimes commis sur des mineurs par plusieurs ministres défraient la chronique.

Le pape avait apporté son soutien aux victimes

Notons que ces propos du cardinal canadien interviennent plusieurs mois après la publication du rapport sauvé qui renseigne sur le nombre de victimes d’agressions sexuelles dans l’Eglise catholique. Quelques heures après la publication du document, le pape François avait apporté son soutien aux différentes victimes concernées. « Ses pensées se tournent en premier lieu vers les victimes, avec un immense chagrin pour leurs blessures et gratitude pour leur courage de dénoncer. Elles se tournent aussi vers l’Église de France, afin que, ayant pris conscience de cette effroyable réalité (…) elle puisse entreprendre la voie de la rédemption » avait déclaré le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.

