Un policier français soupçonné dans le cadre de l’enquête pour le meurtre de sa femme est toujours activement recherché par les forces de l’ordre françaises. Dans un vidéo rendue publique par certains médias, le père du policier recherché s’adresse à son fils et lui demande de se rendre à la justice. Un appel à manifestation est également lancé envers toute personne qui aurait pu l’aider depuis cette chasse à l’homme.

Celui que le père qualifie d’être un «brin possessif» et qui «n’a jamais été colérique», est justement l’homme recherché dans le cadre du meurtre de sa femme Amanda âgé de 28 ans retrouvée morte dans leur appartement le 28 janvier. Arnaud, policier âgé lui de 29 ans et compagnon de la victime est activement recherché depuis ce jour comme étant le premier suspect dans cette affaire d’assassinat. Et même si la chasse n’a pas encore servi à attraper ce présumé coupable qui visiblement détient une large connaissance dans les techniques de fuites, on peut néanmoins dire que les policiers sont sur sa trace.

Ce vendredi 18 février, son père a tenté de le ramener à la raison en s’adressant à lui avec un message vidéo. «Arnaud, si tu me vois si tu m’entends, si tu vois ce message, je te demande de te rendre sans délai dans un commissariat ou une gendarmerie la plus proche. Je demande aussi aux personnes qui ont pu t’aider dans cette fuite inutile de se manifester le plus rapidement possible aussi (…) Fais-le pour Amanda, pour ses parents, sa famille, on a besoin de savoir. Tu sais je suis ton père, et tu seras toujours mon fils. Maintenant, il est temps de tout arrêter», s’est-il exprimé dans la vidéo dans laquelle on voit son visage. Il rend ainsi justice à sa belle fille qu’il décrit par ailleurs comme un «rayon de soleil, toujours souriante, adorable». Il faut ajouter qu’en dehors de son visage aperçu dans la vidéo, aucune autre information relative à son nom, prénom ou identité n’a été révélé.

