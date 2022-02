Depuis plusieurs semaines, des médias occidentaux ont annoncé la présence au Mali de mercenaires. Une version qui est rejetée en bloc par les autorités maliennes jusqu’à présent. Après son échange en privé avec le Président français, Vladimir Poutine, le Président russe, s’est exprimé sur le sujet pendant la conférence de presse conjointe des deux dirigeants.

Poutine a été on ne peut plus claire sur la question de la présence au Mali de mercenaires russes. « Le gouvernement russe, l’État russe n’a rien à voir avec ces entreprises qui opèrent au Mali ». C’est ce qu’a affirmé le numéro un russe Vladimir Poutine au cours de la conférence de presse donnée avec son homologue français Emmanuel Macron après leur tête-à-tête. Le Président russe qui estime que le Mali a bien le droit de faire affaire avec les entreprises russes a dit avoir donné sa position sur la question à son homologue français.

« Selon la logique générale qui s’applique à l’OTAN, aux membres de l’Alliance et aux futurs membres de l’Alliance, si le Mali choisit de travailler avec nos entreprises, il a le droit de le faire. Mais je tiens à souligner que l’État russe n’a rien à voir avec cela. Il y a des intérêts commerciaux de nos entreprises, elles négocient avec les dirigeants locaux » a affirmé le Président Poutine qui relève qu’aucun commentaire n’est fait jusque là sur des « activités commerciales de ces entreprises » par les autorités maliennes. Pour rappel, depuis quelques semaines, la situation est de plus en plus tendue entre la France et son ancienne colonie le Mali. Le mois dernier, le pouvoir Goïta a sermonné la ministre des armée française et a accusé la France d’instrumentalisation. De son côté, la ministre Parly avait estimé que la France ne peut pas rester au Mali à n’importe quel prix

Applis LNT : Android - Iphone