Il y a quelques jours, le Président français Emmanuel Macron a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Le principal sujet de discussion qui était annoncé plusieurs jours avant la rencontre c’était le dossier ukrainien qui cristallise l’attention de la communauté internationale depuis plusieurs semaines. Lundi dernier, la rencontre entre les deux chefs d’Etat a effectivement eu lieu. Au cours de la rencontre, un détail n’est pas passé inaperçu: c’est la taille de la table autour de laquelle, les deux présidents étaient. Aujourd’hui on connait la raison. La nouvelle fait déjà le tour de la toile.

On sait désormais pourquoi la table utilisée pendant la rencontre entre Macron et Poutine était aussi grande. Les deux chefs d’Etat était assis aux extrémités d’une table qui avait 4 mètres de longueur. Selon des sources citer par l’agence Reuters, Macron devait soit passer un test PCR ce qui pouvait lui permettre d’être proche de Poutine et de pouvoir lui serrer la main ou ne pas laisser passer et respecter la distanciation sociale. Le Président Macron a choisi de ne pas passer un test rapide russe. Il avait par contre passer un test en France avant son départ et un test avec son médecin personnel avant leur rencontre. Mais cela n’a pas suffit à la partie russe car « Poutine devait être maintenu dans une bulle sanitaire stricte« , selon une source citée par Reuters.

