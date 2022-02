La tension en Ukraine occupe l’actualité mondiale depuis quelques mois. Mais ces dernières semaines, la tension a atteint un niveau inégalé. Pour cause, la Russie rejette avec la plus grande force l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN, pendant que les USA accusent le pays de Poutine de vouloir envahir son voisin. Lors du point de presse avec le président français Emmanuel Macron, le président russe Vladimir Poutine a tenu à avertir les européens et les pays membres de l’OTAN.

La rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine n’a pas été des plus cordiales. Les relations entre les deux hommes ne sont pas non plus au beau fixe. Le président russe reprochant à son homologue son alignement sur les positions américaines. Lors du point de presse qui a suivi leur rencontre, le président russe a laissé entendre qu’il ne se laisserait pas faire au cas où l’Ukraine rejoindrait l’OTAN. Il craint en effet qu’il y a des tentatives de reprises de la Crimée qui pourraient se solder par une guerre générale. Pour rappel, plus de 100.000 soldats russes ont été amassés près des frontières ukrainiennes selon les derniers rapports.

Un avertissement clair

Mais le président nie toute volonté d’envahir le pays. Mais lors de sa conférence de presse avec Emmanuel Macron il a insisté sur le fait que son pays se défendrait vaille que vaille en cas de guerre quitte à recourir à des armes nucléaires : « Je veux le souligner une fois de plus. Je l’ai dit, mais je voudrais vraiment que vous m’entendiez enfin et que vous le livriez à votre public dans la presse écrite, à la télévision et en ligne. Comprenez-vous que si l’Ukraine rejoint l’OTAN et tente de récupérer la Crimée par des moyens militaires, les pays européens seront automatiquement entraînés dans un conflit de guerre avec la Russie ? » a d’abord affirmé le président russe, avant de reconnaître que son pays ne pourrait pas faire le poids en cas d’affrontement direct avec tous les pays de l’OTAN.

Mais dans ce cas, il affirme indirectement qu’il ferait recours au nucléaire rappelant que son pays est « l’un des principaux États nucléaires » « Il n’y aura pas de gagnants et vous serez entraîné dans ce conflit contre votre volonté. Vous n’aurez même pas le temps de cligner des yeux lorsque vous exécuterez l’article 5 (défense collective des membres de l’Otan). Monsieur le président (Macron), bien sûr, ne veut pas cela, et je ne le veux pas, c’est pourquoi il est ici, me torturant pendant six heures d’affilée. » a lâché le président russe.

