Le président russe, Vladimir Poutine a pris par surprise la décision de rentrer en Ukraine, pour selon lui, « désarmer les nazis » et sécuriser les populations russophones. Très vite l’armée russe a annoncé avoir détruit des bases aériennes et des points stratégiques dans le pays. Mais la Russie ne compte pas s’éterniser dans le pays, et essaie de prendre à tout prix la capitale. Les occidentaux parlent d’une avancée rapide des troupes de Vladimir Poutine.

Zelenski veut négocier, mais Poutine veut en finir

Après l’annonce de l’envoi des soldats russes en Ukraine, le président Joe Biden a tenu une réunion avec ses homologues du G7 et annoncé des sanctions sévères contre la Russie : « J’ai rencontré mes collègues du G7 ce matin pour discuter de l’attaque injustifiée du président [russe Vladimir] Poutine contre l’Ukraine, et nous avons convenu d’aller de l’avant avec des sanctions dévastatrices et d’autres mesures économiques pour obliger la Russie à rendre des comptes. Nous sommes aux côtés du courageux peuple ukrainien ». L’Ukraine tente néanmoins de négocier avec la Russie pour ramener la paix. « Je veux m’adresser une nouvelle fois au président russe. Des combats se déroulent dans toute l’Ukraine, passons à la table des négociations pour arrêter les morts » a lancé le président ukrainien à l’endroit du président Poutine. S’il a semblé accepté des négociations, le président russe veut toutefois renverser son homologue ukrainien.

Dans un message directement adressé à l’armée ukrainienne : «Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu’il sera plus facile de négocier avec vous qu’avec la bande de nazis et de toxicomanes qui a pris en otage le peuple ukrainien» a lancé le président Poutine aux militaires ukrainiens. Un appel direct au putsch qui fait déjà réagir les occidentaux. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.

