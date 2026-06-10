Afrique: un nouvel ordre économique avec l'aide de la Russie selon la présidente Hassan

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a affirmé, lors d’un entretien accordé à RT à l’occasion de sa visite à Moscou en juin 2026, que la Russie souhaitait accompagner l’Afrique dans la construction d’un nouvel ordre économique mondial. La dirigeante a également mis en avant la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs jugés prioritaires pour le développement.

En déplacement dans la capitale russe, Samia Suluhu Hassan a souligné que les relations entre la Tanzanie et la Russie reposaient sur plusieurs décennies de coopération. Selon elle, Moscou a joué un rôle important dans l’histoire du continent africain en soutenant les mouvements de libération et continue aujourd’hui d’afficher son engagement en faveur du développement économique des États africains.

La présidente tanzanienne a notamment déclaré que la Russie entendait soutenir l’Afrique dans l’émergence d’un nouvel ordre économique mondial. Cette orientation, a-t-elle expliqué, s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer les partenariats économiques entre Moscou et les pays africains.

Une coopération appelée à dépasser le cadre politique

Selon Samia Suluhu Hassan, les relations entre la Tanzanie et la Russie ont évolué depuis les premières années de l’indépendance du pays est-africain. Elle a rappelé que l’ancienne Union soviétique figurait parmi les premiers États à reconnaître la Tanzanie après son accession à l’indépendance.

La dirigeante estime désormais que cette relation doit franchir une nouvelle étape. « La relation a débuté comme une relation politique, mais nous souhaitons maintenant l’élever au rang de développement économique stratégique et durable », a-t-elle déclaré.

Les autorités tanzaniennes et russes ont identifié plusieurs domaines de coopération, parmi lesquels l’agriculture, l’exploitation minière, l’énergie, la santé, l’éducation et les technologies numériques.

Le numérique et l’énergie parmi les priorités

La transformation numérique figure parmi les secteurs mis en avant par la présidente tanzanienne. Le gouvernement de Dodoma poursuit actuellement la modernisation de ses services publics et souhaite développer davantage les compétences techniques nécessaires à cette transition.

Le secteur énergétique représente également un axe de coopération envisagé entre les deux pays. La Tanzanie dispose de ressources en uranium et nourrit des ambitions dans le domaine du nucléaire civil. Selon Samia Suluhu Hassan, la réalisation de ces projets nécessitera la formation de spécialistes qualifiés, ouvrant la voie à des partenariats avec des établissements russes d’enseignement supérieur et de recherche.

Cette visite intervient quelques jours après la rencontre entre Samia Suluhu Hassan et Vladimir Poutine à Moscou. Les deux dirigeants ont évoqué le renforcement des échanges économiques et commerciaux entre leurs pays. Elle intervient également dans la continuité des initiatives engagées par Moscou depuis le Sommet Russie-Afrique de 2023 à Saint-Pétersbourg, où les autorités russes avaient affiché leur volonté d’accroître leur coopération économique, énergétique et agricole avec les États africains.