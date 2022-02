De nouvelles sanctions pour la Corée du Nord après des révélations sur le piratage des données de l’Agence internationale de l’énergie atomique et des entreprises de défense sud-coréennes? Les prochains jours nous le diront. Selon des sources concordantes, des attaques informatiques aurait été menées récemment par un groupe de pirates informatiques qui a le soutien du renseignement nord coréen dans le but de financer le développement des armes nucléaires et des missiles Nord-Coréen.

Une nouvelle fois, la Corée du Nord se retrouve en plein milieu des accusations de piratages et d’espionnages dans l’industrie technologique et nucléaire. D’après des informations maintenant confirmés par un rapport de l’ONU consulté par le site d’informations Nikkei, les attaques sur des plateformes d’échange de crypto-monnaies effectuées par la Corée du Nord ont générés près de 348 millions d’euros. Ces fonds seraient utilisés pour développer des armes nucléaires et des missiles dans le pays. Une commission de l’ONU chargée des sanctions contre la Corée du Nord qui siègera en mars prochain se prononcera sur les récentes accusations à l’encontre de la Corée du Nord de Kim Jong-Un.

En effet, selon un rapport préliminaire de l’ONU, la Corée du Nord aurait tenté de pirater des entreprises de défense de son voisin la Corée du Sud et l’Agence internationale de l’énergie atomique. Un groupe de pirates informatiques qui bénéficie du soutien des services de renseignement nord-coréens, aurait obtenu les adresses électroniques de responsables gouvernementaux et d’un collaborateur sécurité de l’AIEA. Il aurait tenté par la suite de pénétrer dans les réseaux VPN de l’une des plus grandes entreprises de défense du Corée du Sud, le Korea Aerospace Industries pour y prendre des données technologiques.

