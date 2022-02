La date de dépôt des dossiers de candidature au concours de recrutement de 1300 élèves-agents de police vient d’être prorogée par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou dans un communiqué radio-télévisé en date du 03 février 2022.

«Dans le cadre du recrutement de la première vague de mille trois cents (1300) élèves-agents de police sur les deux mille (2000) autorisés par le Gouvernement, le dépôt des dossiers de candidature au concours est prolongé jusqu’au 11 février 2022, dans toutes les directions départementales de la Police républicaine» a déclaré le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou dans un communiqué radio-télévisé en date du 03 février 2022. Il faut signaler que la date de dépôt des dossiers pour le concours de recrutement de 1300 élèves-agents de police était initialement prévue pour prendre fin le 02 février 2022. Avec cette prorogation, les candidats désireux d’entrer dans le Corps de la police républicaine ont encore la chance d’aller déposer leurs dossiers dans toutes les directions départementales de la police républicaine.

Les postulants pour ce concours de recrutement de 1300 élèves-agents de police doivent avoir le baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent, un carnet de vaccination contre la Covid-19 ou un résultat PCR négatif datant de moins de 48 heures à chaque étape du processus du recrutement. Ils doivent être également des personnes n’ayant jamais eu de démêlés avec la justice c’est-à-dire, qu’ils n’ont jamais fait l’objet de poursuite judiciaire, d’une incarcération ni d’une condamnation même assortie de sursis. Il y aura lors du recrutement, une épreuve physique et sportive consistant en une course de 4000 mètres pour les candidats de sexe masculin et de 2000 mètres pour les candidats de sexe féminin.

