Environ 10 ans se sont écoulés depuis que la star brésilienne du football, Roberto Carlos, a annoncé sa retraite. L’ancien footballeur international actuellement âgé de 48 ans a récemment accepté de mettre ses crampons pour une œuvre de charité. En effet, l’ex-joueur va rejoindre l’équipe de pubs anglais du Shropshire, The Bull In the Barne, au cours d’un match de championnat en février.

Il sera remplaçant

The Bull In The Barne est une équipe qui évolue dans la Shrewsbury and District Division One. Selon les informations du média Shropshire Star, le club en question a fait une proposition à Roberto Carlos afin qu’il joue pour un match de championnat qui aura lieu dans le cadre d’une vente aux enchères sur la plateforme ebay. Par ailleurs, l’ex-coéquipier de Ronaldo va participer à la rencontre, en tant que remplaçant. Pour rappel, Roberto Carlos a marqué le milieu du football international, en tant qu’arrière gauche. Il a joué pour plusieurs grands clubs dont l’Inter Milan et le Real Madrid. Avec le club des Blancos, il a disputé en tout 527 matches, avec trois Ligues des Champions et quatre Ligas remportés.

En 1997, il occupe la deuxième place au classement du meilleur footballeur de l’année FIFA. En 2002, il figure dans la FIFA World Cup Dream Team et en 2004, dans la liste FIFA100, qui désigne les meilleurs footballeurs vivants, parmi lesquels se trouve la légende brésilienne Pelé. C’était en août 2012, qu’il avait annoncé prendre sa retraite sportive à l’âge de 39 ans.