En France, le président Macron a affirmé avoir transmis un message du président ukrainien Zelenski au président russe, Vladimir Poutine, et ce, à la demande du président ukrainien. Pour rappel, les occidentaux ont annoncé de lourdes sanctions contre la Russie. Cette dernière a informé qu’elle réagirait à la hauteur des sanctions. Mais le président français tente tout de même de trouver les voies et moyens pour calmer les tensions et arrêter les hostilités entre les deux pays.

« J’ai eu un échange franc, direct, très rapide avec le président Poutine à la demande du président [ukrainien]Zelensky, tout à l’heure, pour d’abord lui demander l’arrêt dans les meilleurs délais des combats et surtout lui proposer de discuter, lui demander de discuter avec le président Zelensky, dont c’était la demande, celui ci ne parvenant pas à le joindre. J’ai passé ce message de la France à la Fédération de Russie, de manière claire. J’ai aussi transmis ce message du président ukrainien. Ça n’a pas produit d’effet.…

…Vous le voyez bien pour le moment, puisque le président russe a choisi la guerre, mais je pense que c’est de ma responsabilité d’abord de prendre de telles initiatives quand elles sont demandées par l’Ukraine et ensuite, tout en condamnant, tout en sanctionnant, tout en continuant d agir, de laisser ce chemin ouvert pour que le jour où les conditions pourront être remplies, nous puissions obtenir une cessation des hostilités pour les Ukrainiens et pour les Ukrainiens. » a laissé savoir le président français Emmanuel Macron.

