Ces dernières semaines, plusieurs médias notamment américains ont fait part de l’imminence d’une attaque de la Russie contre l’Ukraine. Toujours dans ce même dossier, les autorités américaines accusent Moscou de vouloir envahir cette dernière, après avoir déployé plusieurs milliers de soldats à la frontière entre les deux pays. Ces accusations sont rejetées par la Russie.

Biden toujours prêt à rencontrer Poutine

Pour résoudre la crise en Ukraine, plusieurs hautes autorités notamment françaises, russes et ukrainiennes se sont rencontrées. En dépit de la tension qui est vive entre les Etats-Unis et la Russie sur la question, de locataire de la Maison Blanche s’était montré disposé à rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, selon les informations données par le secrétaire d’Etat Antony Blinken. « Le président Biden est toujours prêt pour une rencontre si nous pensons que cela sera profitable à la diplomatie et à la paix » avait-il déclaré dans une interview accordée au média Dojd.

Des menaces d’attentats à Moscou ou encore à Saint-Pétersbourg

C’est dans ce contexte que l’ambassade américaine aux Etats-Unis a révélé, dans la soirée d’hier dimanche 20 février 2022, une mis en garde contre un risque d’attentats dans plusieurs lieux publics en Russie. Dans un communiqué, la représentation diplomatique américaine à Moscou a indiqué que : « Selon des informations de presse, il y a des menaces d’attentats dans des centres commerciaux, des gares et stations de métro, et d’autres lieux de publics dans les principales zones urbaines ». Par ailleurs, l’ambassade américaine a fait savoir à ses ressortissants qu’au nombre de ces dernières où le risque existe, figurent la frontière ukrainienne, Saint-Pétersbourg et Moscou.

Applis LNT : Android - Iphone