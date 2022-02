Après avoir accumulé près de 25 milliards de dollars au fil des années dans le monde des cryptomonnaies, le multimilliardaire américain Sam Bankman-Fried s’est engagé à donner presque la totalité de sa fortune. L’homme âgé de 29 ans a fait cette promesse lors d’une audition face à des sénateurs américains, le mercredi 09 février 2022. Cette audition avait pour but de permettre aux membres de la Chambre haute du Congrès américain, d’échanger sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies co-fondée par Sam Bankman-Fried, FTX.

Il a déjà fait entre 50 et 100 millions de dollars de dons

Au cours des discussions, il a fait comprendre que : « La question n’est pas seulement de savoir comment faire de bonnes actions de son vivant, mais sur quoi se focaliser ». Sam Bankman-Fried a par ailleurs rappelé avoir déjà fait entre 50 et 100 millions de dollars de dons, pour aider dans la lutte visant à promouvoir le bien-être animal, contre le réchauffement climatique ou encore contre les maladies tropicales. Notons qu’avec sa fortune, Sam Bankman-Fried est le 68e homme le plus riche de la planète, d’après le magazine américain Forbes. FTX, dont il est aussi directeur général, a récemment été valorisée à 32 milliards de dollars.

Pour rappel, Sam Bankman-Fried n’est pas le premier américain à faire don de sa fortune. L’année dernière le milliardaire sud-coréen Kim Bong-jin, propriétaire de l’application de livraison de nourriture Woowa Brothers, et son épouse Bomi Sul avaient pris la décision de rejoindre le Giving Pledge. Il s’agit d’une campagne qui avait été lancée par les milliardaires Warren Buffett et Bill Gates, pour encourager les personnes les plus fortunées des Etats-Unis à donner la moitié de leur richesse pour des œuvres philanthropiques.

