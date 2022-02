Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a partagé mardi un mème hilarant comparant le site The Pirate Bay à d’autres plates-formes OTT sur Twitter. Musk a partagé le célèbre mème « petit ami distrait » pour montrer comment le public préfère le site Pirate Bay à d’autres plates-formes OTT coûteuses comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO max et Paramount+. « Le divertissement devient un cauchemar, nom d’utilisateur / mot de passe / 2FA », écrit-il en légende. The Pirate Bay est l’un des sites torrent les plus connus qui offre aux utilisateurs du contenu piraté comme des films, des chansons, des émissions de télévision, des livres et plus encore.

Contrairement à la plupart des plateformes de streaming, The Pirate Bay ne nécessite pas autant d’étapes pour pouvoir diffuser ou télécharger un film. Musk a déclaré dans un autre tweet que le cinéaste Manoj Nelliyattu, mieux connu sous le nom de M. Night Shyamalan, devrait faire « un film d’horreur à ce sujet, cela résonnerait ». L’année dernière, il a été signalé que Netflix testait une nouvelle fonctionnalité qui éliminait le partage de mot de passe en obligeant les utilisateurs à saisir les détails envoyés par e-mail ou SMS au propriétaire du compte.

Des dizaines de services de streaming

Netflix a été le fer de lance de la révolution du streaming en donnant aux clients un accès facile à tous les films et émissions populaires. Mais le marché du streaming ne se limite plus à Netflix. Amazon a plongé ses orteils dans le marché avec Prime Video en 2006. Un an plus tard, Netflix a fait les choses en grand. À l’heure actuelle, il existe des dizaines de services de streaming. Disney +, HBO Max et Apple TV +, etc… Outre les services internationaux, les clients ont également la possibilité de passer à des services de streaming locaux, tels que HoiChoi en Inde.

Entertainment is becoming a username/password/2FA nightmare pic.twitter.com/fKht3NKsho — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2022

