Maghreb: une Tesla bat un record mondial

Dans le royaume du Maroc, une Tesla Model S a accompli un exploit sans précédent en parcourant la distance record de 2 millions de kilomètres, établissant ainsi un nouveau standard mondial pour les véhicules électriques. Cet exploit remarquable a été réalisé grâce à l’initiative conjointe d’Ali Lakrakbi, directeur général de Kilowatt, une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, et de son ami allemand, propriétaire de la voiture, qui a spécialement fait le voyage jusqu’au Royaume du Maroc pour relever ce défi.

L’idée audacieuse de ce périple a germé spontanément dans l’esprit des deux amis, Ali Lakrakbi et son comparse allemand, Hansjörg von Gemmingen-Hornberg, passionné de longs trajets au volant de sa Tesla Model S. « J’avais proposé à mon ami Hansjörg, qui aime parcourir les kilomètres au volant de sa Tesla Model S, d’effectuer un long trajet au Maroc, pour prouver aux Marocains qu’il était possible d’effectuer un long voyage avec une voiture électrique », raconte Ali Lakrakbi. Une proposition qui a rapidement évolué vers un défi ambitieux : atteindre les deux millions de kilomètres sur les routes marocaines, une première mondiale pour un véhicule électrique.

Publicité

Ce périple n’était pas sans ses défis, notamment en ce qui concerne la disponibilité des bornes de recharge le long du parcours. Cependant, en tant qu’experts dans le domaine, Ali Lakrakbi assure qu’il existe un réseau adéquat de bornes de recharge au Maroc, pour peu que l’itinéraire soit soigneusement planifié. « Nous sommes des opérateurs de bornes de recharge, et nous en avons installé un peu partout au Maroc. La dernière borne se situe à Bir Guendouz », précise-t-il.

L’exploit du duo n’est pas seulement une réalisation personnelle, mais aussi une contribution à l’avancement de la mobilité électrique en Afrique. « Ce voyage, d’autres aventuriers, notamment étrangers, l’ont effectué avant nous. Le but est d’ouvrir une route africaine pour les voitures électriques. Et ce n’est que le début », déclare avec enthousiasme Ali Lakrakbi, fervent promoteur de la mobilité électrique. Il ajoute : « Nous voulons encourager les conducteurs qui veulent aller au Sénégal ou en Côte d’Ivoire et découvrir d’autres pays sans polluer ».

L’exploit du duo a été largement suivi sur les réseaux sociaux, où une courte vidéo relatant leur voyage a accumulé près de 500 000 vues. De plus, la publication sur X (ex-Twitter) a reçu les éloges du constructeur Tesla, laissant présager un éventuel commentaire de son charismatique patron, Elon Musk. « On connaît la manière de penser d’Elon Musk. Il est certainement déjà au courant. Quand j’ai publié le post sur X, le compte officiel de Tesla nous a répondu et nous a félicités », conclut Ali Lakrakbi avec fierté.