Deux ans de prison avec sursis et un million d’amende. C’est du moins la sentence qui a été prononcée contre une jeune femme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est reproché à l’accusée d’avoir diffusé des écrits contraires aux bonnes mœurs. La situation l’opposait en effet à la propriétaire de la boutique Bise Collection, Bigué Ndoye, et ses parents. La mise en cause qui avait des différends avec la réparation du préjudice moral avait traité sa mère de « prostitué » dans un message sur les réseaux sociaux.

Toujours dans le même message, elle avait fait savoir que son père était mort en prison. Mais une fois devant la justice, l’accusée nie une partie des faits qui lui sont reprochés. « Je n’ai fait que riposter à ses injures. Comme elle m’avait bloquée, j’ai enregistré mes insultes dans un audio, avant de l’envoyer à une de ses connaissances du nom de Rokhaya Niabaly Seck. C’est cette dernière qui a publié l’audio sur son compte snapchat », a expliqué la mise en cause.

« Je n’ai jamais dit que son père est mort en prison »

« C’est la petite sœur de Bigué Ndoye qui était ma promotionnaire. Je n’ai jamais dit que son père est mort en prison », a-t-elle poursuivi. Notons qu’au départ, l’avocat des plaignants a souhaité que l’accusée soit condamnée à verser 300 millions FCFA pour la réparation du préjudice moral subi par la famille de Bigué Ndoye.

Applis LNT : Android - Iphone